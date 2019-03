El significado real de #EnfermedadesPijas y el Club Premium del Medicamento

En 2014 en España, 2,4 millones de ciudadanos tuvieron que interrumpir al menos uno de sus tratamientos a causa del precio de los medicamentos, denuncian desde la campaña 'No Es Sano'.

Con esto en mente, un local en la calle Ayala de Madrid, un perfil en twitter (@ClubMedicamento), una web www.clubpremiumdelmedicamento.com, y un vídeo protagonizado por Arancha de Benito irrumpieron este miércoles incomodando a todo el que lo veía.

Un Club Premium del Medicamento se anunciaba como la solución, previo pago de una cuota "al alcance de unos pocos", al actual problema de acceso a medicamentos para tratamientos de enfermedades como la hepatitis C o el cáncer. La indignación ciudadana no se hizo esperar: fotografías del local se difundieron por las redes sociales, el vídeo no dejó de reproducirse y el público, incrédulo, se preguntaba si este negocio era real. El hashtag #EnfermedadesPijas que acompañaba sus mensajes de disconformidad en twitter, se convirtió en trending topic en menos de media hora tras su lanzamiento.

En el vídeo de campaña, Arancha de Benito, madrina de este Club Premium del Medicamento, sonríe orgullosa porque ella sí puede permitirse pagar esta cuota que garantiza su salud y la de los suyos. "Da igual que no haya suficientes medicinas para todos, que sean muy caras o que tengan lista de espera, con el Club a mí no me faltan. Y es que cuando hablamos de medicamentos para salvar tu vida, ¿qué más da el precio? ¿verdad?" indica Arancha.

Ahora un vídeo de la misma protagonista desvela todo: si el modelo de innovación de fármacos no cambia, seremos testigos de situaciones tan extremas como la representada por el Club Premium del Medicamento.

Detrás del Club Premium se encuentra No Es Sano, una alianza de más de una decena de organizaciones de diferentes ámbitos que trabaja para conseguir el compromiso de los partidos políticos por una reforma del actual sistema de innovación de fármacos, que asegure el acceso de la ciudadanía a los medicamentos que necesita a un precio asequible, como parte indispensable del derecho a la salud.

La campaña No Es Sano, en el contexto de las próximas elecciones generales, busca conseguir el compromiso de los partidos políticos por un cambio en el modelo de innovación de medicamentos a través de la incorporación de medidas concretas en sus programas electorales. A la vez, que promover un debate público y político informado sobre los problemas del sistema actual de I+D e innovación médica, y su impacto en el acceso a los medicamentos y en la sostenibilidad de los sistemas públicos de salud.

No es Sano es una campaña coral promovida por Salud por Derecho, Médicos del Mundo, Organización Médica Colegial, OCU, SESPAS, CECU y No Gracias, y que cuenta con el apoyo de ISGlobal y Oxfam Intermón. Puedes leer su manifiesto en la web www.noessano.org