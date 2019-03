El vídeo que desata la polémica en las redes: Club Premium del Medicamento y #enfermedadespijas

De este polémico club poco se sabe. Solo que, supuestamente, tiene un local en un barrio de Madrid y una página web. Después del tuit de la discordia, los retuits y los comentarios de otros usuarios de la red social hacían que #EnfermedadesPijas se convierta en Trending Topic.

Lo que se encuentra una paseando por el barrio de Salamanca. pic.twitter.com/R5j838Mz9y — Cricri (@buttercri) octubre 29, 2015

Sorprendente es la página web de este club, en ella se venden como "la única alternativa que le garantiza el acceso a los medicamentos que necesita, sea cual sea su enfermedad, sin importar que en su país aún no estén disponibles o estén racionados". Y lo completan conun vídeo de Arancha de Benito.

Cuando le das al play, una música muy pausada introduce la primera frase de la presentadora "a mí no me falta de nada" pero, añade que "los medicamentos no entienden de clases". Tras una explicación de las posibles enfermedades, justifica su entrada en este club diciendo que “cada día es más difícil conseguir medicamentos para enfermedades raras”.

Arancha explica que, siendo socia de este club, no tiene que esperar listas de espera para acceder a medicamentos o la falta de existencias y además añade que no importa lo que cueste porque "ella se lo puede permitir". El vídeo concluye con una frase, cuanto menos desconcertante, "únete a nuestro club y disfruta de una salud al alcance de unos pocos".

En la página web además de un apartado en el que puedes hacerte socio, ofrecen servicios como aguas premium y todo amparado en "no solo es acceder a los mejores medicamentos, es tomarlos en un ambiente selecto de acceso reservado". Con la duda, de si será una campaña o realmente a alguien se le ha ocurrido hacer este 'curioso' club, habrá que esperar.

Accidente de tráfico de influencias. #EnfermedadesPijas — Dios (@diostuitero) octubre 29, 2015

La respuesta en Twitter ha sido de indignación, pero como caracteriza a esta red social, con el humor y la creatividad que los 140 caracteres permitan. Lo que si sabemos es que muchos curiosos no se han podido resistir a buscar este local por las calles de Madrid.