Realidad VS ficción, una bloguera destapa sus trucos en Instagram para reivindicar los cuerpos reales

"Esta soy yo el 1% del tiempo frente al 99%. Amo ambas fotos igualmente. Los ángulos buenos o malos no cambian tu valor", así ha revelado la bloguera Anna Victoria cómo la forma de posar puede tapar completamente las imperfecciones.

Según cuenta en su perfil de Instagram, fue un artículo el que le inspiró a dar este paso. En él, una mujer se negaba a aceptar sus defectos al no verlos como tal. "Me encantó porque envía un mensaje poderoso. Nuestras celutitis y estrías no son nada por lo que pedir disculpas", asegura la bloguera.

Por ello, y tras publicar un foto mostrando su nuevo bikini en la red. Decidió posar, con ese mismo traje de baño, sentada en un sillón. En la imagen, se ve cómo el torso y las abdominales desaparecen, junto con la imagen 'perfecta' anterior.

"Tengo celulitis y estrías, y les doy la bienvenida. Representan una vida completamente vivida, una vida sana. Este cuerpo es fuerte, puede correr millas y es feliz", añade Anna Victoria.