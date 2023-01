¿Qué haces con el carrito de la compra cuando sales del supermercado? Una teoría afirma que, dependiendo de la respuesta, puede saberse cómo es la personalidad de una persona.

El asunto se ha hecho viral después de que una usuaria haya compartido a través de sus redes sociales esta famosa teoría poniendo como ejemplo lo que ella acababa de encontrarse en un supermercado después de hacer la compra.

"Cada vez que voy a comprar y veo esto, me acuerdo de la teoría de los carritos del súper y alucino un poquito más", ha afirmado tras compartir una fotografía en la que se pueden ver varios carritos abandonados en el interior de un parking.

En concreto, la teoría a la que hace referencia asegura que observando el comportamiento humano en determinadas situaciones se puede saber mucho acerca de cómo es su personalidad. En concreto, el carrito de la compra es "la última prueba de fuego" para saber si somos capaces de gobernarnos a nosotros mismos.

Lo cierto es que esta teoría no es nueva. Sin embargo, en las últimas horas ha vuelto a ponerse de moda. En ella se señala que "devolver el carrito de la compra es una tarea fácil, cómoda y que todos reconocemos como lo correcto y apropiado, pero tampoco es ilegal no devolverlo".

Por tanto, devolverlo o no se convierte en una decisión personal. "Se presenta como el ejemplo máximo de si una persona hará lo correcto sin verse obligada a hacerlo. Nadie lo castigará por no devolver el carrito, no gana nada. Debe hacerlo por la bondad de su corazón", dice esta teoría, que acaba afirmando que ese comportamiento es "lo que determina si una persona es un miembro bueno o malo de la sociedad".

De esta forma, desde su punto de vista, las personas que no lo devuelven no se diferencian demasiado de los animales. "Es un absoluto salvaje que solo puede hacer lo que es correcto cuando lo dicta la ley o lo fuerzan a ello".

Sin duda, una publicación que ha generado todo tipo de reacciones entre los usuarios.