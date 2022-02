¿En qué consiste la famosa dieta de Elsa Pataky?

Los famosos son la inspiración de muchos. Lo son para la ropa, para irse de viaje, para comprarse muebles y cremas pero también se copian sus rutinas de ejercicios y sus dietas. Hace unos años la actriz Elsa Pataky confesó en El Hormiguero qué pautas seguía para mantener la línea y no envejecer. Las declaraciones de la modelo española dejaron huella, tanto es así que todavía se repite la palabra ayuno intermitente en la mente de muchas seguidores. ¿En qué consiste esta forma de alimentación?

En ayunos de 16 horas. Así es, el método que emplea la actriz consiste en concentrar las comidas durante unas horas concretas del día y no comer durante el resto del día. Como mucho, agua o infusiones. Las dietas más conocidas son las llamadas 16:8: no comer durante 16 horas y hacer 2 o 3 comidas en las 8 horas restantes. La realidad de esta dieta viralizada en redes sociales es que muchos de los ciudadanos la practican sin darse cuenta puesto que de forma inconsciente ya hacemos un ayuno de 6-8 horas todos los días. Así lo explicaba el dietista Luis Alberto Zamora en laSexta: "Se llama “dormir”. Mientras dormimos nuestro cuerpo “ayuna”, y, también es el motivo por el que la primera comida del día la solemos llamar desayuno (“des-ayuno”)". El experto señala que la cultura musulmana también la practican durante el Ramadán, no comiendo durante el día y concentrando su ingesta cuando cae la noche. También los griegos, los cuales, según decían, lo practicaban para mejorar sus capacidades cognitivas.

Boticaria García, por su parte, explicó que lo que se suele hacer con la dieta que practica Elsa Pataky es retrasar el desayuno a las 10 y tomar un café. Después solo tienes que aguantar a la hora de la comida a las dos y comer hasta las 22 horas de la noche. La experta opina que las dietas dependen de cada persona y que por eso es fundamental el papel de las nutricionistas. Sin embargo, señaló que un artículo científico reciente señala que al ayuno intermitente "podría cumplir tres de los grande deseos de la humanidad": aumentar la longevidad, disminuir la incidencia de cáncer y disminuir la obesidad.

Ventajas y desventajas del ayuno de Elsa Pataky

Boticaria García explicó en laSexta que la dieta 16:8 requiere todavía de más estudios, pues los que se han realizado hasta el momento no han recogido a una muestra lo suficientemente grande de personas. Aún señala que las ventajas del ayuno de Elsa Pataky podrían ser las siguientes:

Mejorar las diabetes

Mejora del colesterol

Combate la obesidad

Mejora la presión arterial y el ritmo cardiaco

Mejora la forma física

Favorece a la memoria y a la capacidad de aprendizaje

La experta también señala unas posibles desventajas:

Mal aliento

Irritabilidad

Dificultad en la concentración

Trastorno del sueño

Deshidratación

Posibles trastornos del comportamiento alimentario por su factor psicológico

Elsa Pataky no es la única famosa que ha practicado el ayuno intermitente. La presentadora de televisión Tania Llasera se hizo viral en redes sociales contando su experiencia personal. La propia presentadora explicó a Equipo de Investigación en qué momento decidió comenzar a ayunar. Aseguró que se lo recomendó su médico, quien también controla sus problemas de tiroides. "Durante el confinamiento yo notaba que estaba perdiendo bastante peso porque los pantalones ya se me caían, empecé a usar cinturones y tal, entonces el médico ya fue el que me dijo por fin, oye mira has bajado pues 10 kilos y no me lo podía creer", explicó.