Jacobo Dopico, profesor de la Universidad Carlos III, ha compartido en Twitter "el mejor examen del año". Se trata de la respuesta que un estudiante dio en uno de sus exámenes.

El joven no se sabía el tema que entró en la prueba y, lejos de dejar el examen en blanco, decidió responder con otro de los temas que sí se sabia. No obstante, antes pidió disculpas a su profesor en un texto que se ha hecho viral:

"Sólo decirte, y concluyendo, que nos vemos en junio, porque este desastre no lo levanta ni la acción más divina que se pueda producir en estos momentos.

Sin más, y de nuevo, espero que sepa aceptar mis más sinceras disculpas.

((PD: para rellenar que la gente vea que he puesto algo con sentido y dentro de la lógica, le explicaré qué fue el motín de Aranjuez en 1808)) -- no es necesario que lo lea! --- from here"

