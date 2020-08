"Viernes 21 de agosto de 2020. Estoy en el cementerio de la Almudena, he venido a visitar a un primo, a los abuelos y a mi madre y me encuentro con esto: nichos hace seis meses no estaban aquí", así comienza el último vídeo viral en Twitter que pretende concienciar de las consecuencias del coronavirus a "los que se lo toman como un juego".

"Esto son nuestros abuelos", asegura en el vídeo la usuaria de Twitter que ha colgado en su cuenta las imágenes que cuentan ya con más de 75.000 visualizaciones y 1,6 millones de retweets y comentarios.

Las imágenes han conmocionado a la mayoría de tuiteros, que han dejado mensajes como "Me has puesto los pelos de punta" o "Tristeza y crudeza, no se puede decir otra cosa".

"El 90% de personas que están aquí incineradas han fallecido en el 2020", afirma la tuitera, que luego se corrige: "Digo yo el 90, pero probablemente sea el 99%. en marzo, abril, mayo, junio y julio y la gran mayoria son abuelos, es gente que ha fallecido de coronavirus".

"Y todavía hay imbéciles que no van con mascarilla y que se piensan que esto es un juego y esto son nuestros abuelos", insiste en el vídeo. "A lo mejor enseñándoselo así a la gente, ojalá este vídeo se haga viral, los imbéciles de los 'covidiotas' entienden que esto no es un juego, que venir aquí no es divertido y ver esto mucho menos".