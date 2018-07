Una joven utiliza más de 10.000 envoltorios de chuches para elaborarse un vestido

Emily Seilhamer, una joven estadounidense, hace cuatro años que decidió llevar a cabo uno de sus sueños: tener un vestido elaborado con envoltorios de chuches. Desde entonces, lleva coleccionando los papeles de los caramelos Starbuts, hasta que ha conseguido más de 10.000.

El inconveniente fue cuando la compañía de chuches decidió cambiar los colores del envoltorio, algo que obligó a la joven a añadir nuevos colores a su obra. Finalmente, se compone en su mayoría de colores cálidos que casan con naturalidad.

"En una sola fila hay cerca de 300 envoltorios colocados alrededor de todo el cuerpo", ha contado la joven en una entrevista con 'ABC News'.

Emily aseguró que no es ninguna profesional, sólo se inspira y lo lleva a cabo de una forma muy original. "Lo curioso es que no sé cómo coser, ya que puedo usar una máquina de coser, pero de forma manual no sigo un patrón. Creo que soy una artesana, así que intento concretar lo que se pasa por mi cabeza", señala.