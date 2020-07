Carmela Vázquez es una madre residente en una urbanización de Jerez de la Frontera (Cádiz) que ha compartido un cartel colgado en su comunidad por unos niños enfadados porque los vecinos han decidido no abrir la piscina comunitaria este verano. La imagen no ha tardado en hacerse viral.

"Gracias de parte de todos los niños que habéis dejado sin piscina. ¡Egoístas!", se puede leer en ese folio. Carmela, al verlo, no pudo evitar hacer una fotografía para publicarla en su perfil de Facebook: "Estoy totalmente de acuerdo con él. Que poca empatía por parte de la mayoría de mis vecinos".

La mujer asegura que los niños han estado más de dos meses encerrados "sin parques ni columpios hasta hace una semana dando ejemplo de saber estar y comportamiento" y critica que sus vecinos han decidido no abrir la piscina porque "no pueden entrar sus invitados". "¿Perdona? ¿Y nuestros niños qué? Egoístas, eso es lo que sois con esa decisión", ha criticado en la red social.

Carmela explica que, tras una reunión en todos los bloques, se ha decidido no abrir la piscina porque "la mayoría de vecinos y a no bajan o tienen niños mayores". "Ya no se acuerdan de cuando tenían niños pequeños. Qué pena, qué poca empatía", ha señalado.

De hecho, asegura que unos cuantos niños se estuvieron bañando con un grifo que encontraron en el jardín y denuncia que "todo el que pasaba les reñía" a pesar de que "el agua es de un pozo": "La comunidad no paga nada por ese agua pero hay muchas ganas de dar por culo aquí y de fastidiar".