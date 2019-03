El hijo de un fanático de Star Wars se sincera con su padre en un musical: "No me gusta Star Wars"

La saga de Star Wars tiene millones de fanáticos y la fiebre por sus películas hn llegado casi a cualquier rincón del mundo, pero hay personas que no han podido ser invadidas por la saga de George Lucas. El musical 'No me gusta Star Wars' lo pone de manifiesto, y es que el vídeo subido a Youtube ha conseguido más de 300.000 visitas. El protagonista es un niño que muestra como el fanatismo de un padre no siempre se hereda. En el vídeo, el pequeño protagonista canta explicando que tiene todo los juguetes y accesorios de Star Wars, pero que en realidad no le gusta la saga, lo hace por su padre, un obsesionado de las películas. Finalmente, el niño ve el tráiler del nuevo episodio y se da cuenta que quizá la película no será mala. El vídeo que se ha convertido en viral, termina con padre e hijo acudiendo a las salas de cine para ver el nuevo estreno.

