La recomendación de Carmen Massanet en Twitter se ha hecho viral. Esta usuaria, debido a una experiencia personal, aconseja a quién no lo supiera que una buena forma de indicar a las personas ciegas dónde están situadas las cosas es empleando las agujas del reloj.

Massanet ha compartido en un hilo de Twitter la grata experiencia que ha vivido gracias a un camarero que la atendió cuando fue a tomar un café por la zona de Atocha, en Madrid. "He ido a hacer unas audiciones en Atocha, me he parado a tomar un café y el camarero me ha ganado de calle. Para indicarme las cosas decía: el café a las 12, el azúcar a la una, etc. Hay muchos camareros que no lo saben", cuenta en el primer tuit.

"No sé el nombre de la cafetería en cuestión, pero si me lees y hace un momentito le has puesto un café a una chica ciega, soy yo. Muchas gracias por querer saber cómo atendernos y hacernos la vida un poquito más fácil", explica, ya que no se trata de un mensaje comercial para promocionar la cafetería, sino un agradecimiento y una recomendación para los que no saben cómo actuar cuando tienen que atender a una persona con discapacidad visual.

Ella misma explica el tuit "para quien no los sepa": "Una forma de indicarnos dónde están las cosas en la mesa es hacerlo por las agujas del reloj. Por ejemplo, a las 12 tienes tal cosa, a la una, esta otra, y así".

Este práctico consejo se ha hecho viral y supera los 32.000 'me gustas' y más de 5.300 'retuits'. Además, el hilo se ha llenado de comentarios positivos y también de cuestiones por parte de otros usuarios, que se plantean cómo se enfrentan a algunas dificultades del día las personas ciegas o con visión reducida.