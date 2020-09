Marucha Marqués es una médica cirujana que ha trabajado durante 42 años en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) que ha grabado un vídeo criticando el uso de la mascarilla en las calles que ya es viral.

En él, la médica explica por qué, según su criterio, no es necesario utilizar la mascarilla cuando se anda por las calles, sobre todo en ciudades no muy concurridas. "Para andar por la calle no se necesita en absoluto la mascarilla porque no se va uno a contagiar", señala Marucha, que explica que "el aire de la calle dispersa las posibles gotículas que contienen los virus".

"Para contagiarse lo importante no es que entres en contacto con el virus, sino la carga viral. Para tener la enfermedad necesitas un montón de virus que te lleguen de golpe, si te llegan poquitos virus no te vas a contaminar", apunta la cirujana, que explica que "para enfermar de cualquier enfermedad infecciosa necesitas una carga viral importante para que esos agresores superen las defensas del organismo".

Marucha, además, apunta que el "problema" de la mascarilla es que es "incómodo, da calor, sobre todo ahora en el verano": "Es absurdo porque si no se necesita por qué va a haber que llevarla".

A pesar de ello asegura que no es peligroso llevarla durante un tiempo prolongado y desmiente que se respire CO2: "En el quirofano he estado hasta 12 horas con mascarilla y no me ha pasado nada". La cirujana asegura que "el problema son los espacios cerrados donde el aire no cirucula y la carga viral queda mantenida en el aire".

"Al Gobierno le encanta meter miedo con este asunto porque mientras tanto la gente no piensa cómo sancionarlos por la pésima gestión que han hecho. La gente obedece como borregos sin plantearse el por qué ni para qué. El Gobierno es tan asusto que te dice: 'si no te pones mascarilla es culpa tuya luego si te infectas'. Y es mentira porque por la calle no te vas a infectar", zanja Marucha.