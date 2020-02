Las oficias internacionales de Amazon puede ser un buen lugar para trabajar por su potencial económico. De hecho, en la actualidad cuentan más de 600.000 trabajadores distribuidos por todo el globo y cada día lanzan nuevas ofertas laborales en todas sus sedes.

Pero, ¿será fácil superar las entrevistas del gigante tecnológico? La cuenta de Youtube 'Mind Your Decisions' ha difundido una de las preguntas que hacen en estos procesos laborales para comprobar la capacidad matemática de los candidatos.

El enigma recibe el nombre de 'cable colgante' y consiste en resolver la siguiente incógnita. Un cable de 80 metros cuelga de dos postes de 50 metros y está a una distancia de 20 metros del suelo. Entonces, ¿cuál es la distancia entre los dos postes?

Si has intentado resolverlo y no has tenido éxito, la solución es que entre los dos postes hay una distancia de 45,5 metros. En el vídeo que mostramos a continuación te muestran todo el proceso para dar con el resultado correcto.