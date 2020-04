María del Carmen o Pepe, he aquí la cuestión. Estos dos nombres se han convertido en los protagonistas de las redes sociales en las últimas horas a razón de una nota de audio que se ha difundido como la pólvora en Internet, y que ha generado un nuevo dilema viral que ha dividido a los usuarios.

La razón: cuando se pone en marcha, unas personas escuchan: "Hola, Me llamo María del Carmen". Otras, sin embargo, alcanzan a oír: "Hola, me llamo Pepe". Recuerda a otros debates de características similares, como el ya clásico 'Yanny or Laurel' -un audio en el que se pronunciaba 'Yanny' o 'Laurel' según la frecuencia con la que se escuchase el audio-.

Pero ¿por qué en este caso, si la pronunciación de ambas palabras es notoriamente diferente, unos escuchan 'María del Carmen' y otros 'Pepe'? La solución a este dilema se encuentra también en una trampa oculta en el formato con el que se haya reproducido dicha nota de voz.

Es decir, y tal y como ha explicado el YouTube y divulgador de música Jaime Altozano, todo depende de si lo has escuchado con un equipo mono o uno estéreo. Este efecto se consigue con un concepto denominado 'inversión de fase', que consiste en la división de dos ondas, una sonora y otra negativa, que viene a ser su contraparte, que se reproducen de forma simultánea.

"Una onda es la opuesta de la otra. Cuando una sube, la otra baja, porque una es la inversión de fase de la otra. Cuando sumes estas dos ondas, va a dar 'cero' una onda plana, en silencio absoluto. El audio de 'María del Carmen' tiene una onda por un altavoz y por el otro su inversión de fase. Al sumarlo, en mono, va a dar ese 'cero', y no se oirá. Y el de 'Pepe' se oye siempre porque no tiene inversión de fase", ha explicado Altozano en un vídeo publicado en Twitter que ya cuenta con miles de retuits.

Por esta razón, ha continuado explicando el yotuber, "si tu móvil es mono, oirás 'Pepe'; si tu móvil es estéreo, oirás 'María del Carmen' en alto y 'Pepe' en bajito. Si usáis cascos, como son en estéreo, oiréis 'María del Carmen'". Aun con esta explicación, el debate ha seguido extendiéndose por las redes sociales.