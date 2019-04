El enfado viral de una chica con su novio por robarle un trozo de pizza: "¡No es solo pizza, es comida!"

El vídeo ha arrasado en las redes después de que un chico grabara cómo su novia le echaba una reprimenda por haberle cogido un trozo de pizza.

La joven le ofrecía comprar otra pizza para él, pero cuando su novio se la coge, la chica termina por explotar. "Tienes que saber que eso es muy maleducado. ¿Por qué no pides tu propio pedazo de pizza en lugar de tomar un pedazo de la mía? ¡No quería compartir ese pedazo de pizza!", le replica la joven delante de todo el local.

Finalmente, la joven desiste y va a comprarse su propio trozo de pizza. "No voy a compartir si no te lo digo, así que cuando te diga que traigas algo de beber, es algo para tí y para mí, no una cosa para los dos", termina sentenciando la joven.

Y tú, ¿consideras quepara enfadarse?