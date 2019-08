Mónica y Claudia López, dos hermanas de 62 y 67 años, se encontraban haciendo turismo en la provincia de Tucumán, cuando decidieron alquilar un coche para visitar el monte de San Javier. Pero, en medio de su excursión, se perdieron en la selva durante varios días en los que tuvieron que dormir a la intemperie y sobrevivir a base del agua y bizcochos que habían llevado para merendar.

Su historia se ha hecho famosa gracias al vídeo que las dos mujeres grabaron pidiendo ayuda tras su primera noche en la selva. "Son las 8:20 horas de la mañana y nosotras estamos metidas en este bosque desde ayer. Dormimos en la selva colgadas de dos árboles [...] no tenemos idea de cómo mierda salir y no saben la cantidad de cosas que pasamos, estamos lastimadas por todos lados, Dios quiera que alguien mande este maravilloso mensaje y nos vengan a rescatar porque queremos volver, estamos cagadas de frío", cuentan.

Las hermanas se perdieron tras desviarse de su ruta

Las dos hermanas visitaron una cascada, pero después no supieron volver. "Vimos un cartel y decidimos bajar a ver la cascada para tomar, pero cuando quisimos volver no encontramos ninguna señal", ha contado Claudia a 'La Nación'. "Empezamos a buscar la manera de seguir el arroyo con las piedras, caminamos y caminamos desesperadas sin rumbo", ha añadido.

Cuando cayó la noche, utilizaron sus teléfonos móviles, que no tenían cobertura, como linterna y vieron que se encontraban ante un desfiladero y no podían seguir. "Nos quedamos ahí sabiendo que venía la noche, que no teníamos abrigo ni comida", ha recordado Claudia. "Intentábamos calmarnos la una a la otra", ha añadido.

Rescatadas después de varios días angustiosos

La odisea de las dos mujeres continuó hasta el tercer día, cuando, ya desesperadas, escucharon voces de alguien que podía ayudarles. "Cuando escuchamos las voces lloramos de la desesperación", ha expresado.

Damián, el hijo de una de ellas, había denunciado la desaparición a la Policía y se había desplazado hasta Tucumán para buscarlas. También había contactado con la empresa que les alquiló el coche. Entonces comenzó un intenso operativo de búsqueda y se difundieron por redes imágenes coche y de las dos mujeres.

Gracias a la última señal emitida por sus teléfonos móviles, el equipo de rescate logró encontrar la última ubicación de las hermanas y su coche. Uno de los empleados de la empresa de alquiler de vehículos las encontró totalmente desesperadas. Tras el susto inicial, todo ha quedado en una anécdota que jamás olvidarán.