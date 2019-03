Dos chicos pasean de la mano por Rusia soportando agresiones e insultos para probar que la homofobia empeora en su país

En las imágenes aparecen dos chicos de la mano, todo aparentemente normal hasta que sabemos que caminan por Moscú. Reciben agresiones e insultos durante todo el recorrido en un video que grabaron con cámara oculta para demostrar la presión a la que están sometidas las parejas homosexuales bajo el gobierno de Putin.

"Creo que este video refleja la situación en Rusia. Ha empeorado drásticamente durante los últimos dos años desde que se aprobó la ley que prohíbe la propaganda homosexual", explica uno de los chicos del vídeo.

Sus autores son dos blogueros rusos heterosexuales que decidieron hacer este experimento tras la aprobación de matrimonio homosexual en EEUU. "Decidimos ver por qué la gente puede caminar de la mano en EE.UU sin ningún problema y ver qué pasaba si hacíamos lo mismo en Rusia", comentan.

Los resultados hablan por sí solos. No es el único experimento que pone de manifiesto la represión a la que los gays se someten en Rusia. En otro documental, muchos homosexuales usan el conocido error de búsqueda de internet, 'error 404 not found' en sus fotos para demostrar algo que según ellos gran parte de la sociedad niega, que no son unos pocos sino miles de homosexuales los que viven allí.