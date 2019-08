'El Mago de Oz', la conocida película en la que Judy Garland protagonizaba a una joven Dorothy buscando el camino de regreso a su hogar, se ha convertido en una cinta de culto para los más cinéfilos desde su estreno, en 1939.

Su 80 cumpleaños no ha dejado indiferente a Internet y, como es lógico, tampoco a Google, famoso por sus creativos homenajes con animaciones o juegos.

Esta vez, el gigante de Internet también ha querido formar parte de las cientos de dedicatorias que inundan las redes. Así, si tecleamos en su buscador el título 'Mago de Oz', formaremos parte de una divertida y 'nostálgica' animación.

Pero hay que estar atentos. Cuando Google te muestra los resultados de la búsqueda, podrás ver, a la derecha de la página, un 'gif' de los famosos zapatos rojos de la protagonista. Solo hay que pinchar con el cursor sobre ellos para que se haga la magia: la pantalla comenzará a girar y a teñirse en blanco y negro mientras una voz dice: "There's no place like home" ("No hay lugar como el hogar").

A continuación, los zapatos son sustituidos por otra animación: el tornado que lleva a Dorothy al mundo de Oz. Si volvemos a pinchar sobre él, aparecerá su casa junto a la banda sonora y volveremos a la pantalla de la que venimos.