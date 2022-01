Es un sonido habitual y la música más conocida para todos aquellos que tienen hijos. Pero ahora, el 'Baby Shark', la pegadiza canción infantil, también ha hecho historia al convertirse en el primer vídeo de YouTube en superar los 10.000 millones de visualizaciones.

Esto implica que se ha visto el vídeo más veces que personas hay en el planeta. No es de extrañar, ya que la canción y su baile es de los más repetidos por los pequeños de la casa.

El vídeo fue subido en 2016 al portal web por parte de la compañía de vídeos educativos Pinkfong, de Corea del Sur. Desde entonces, su popularidad sólo ha ido en aumento: ya a finales de 2020 superó a 'Despacito', la canción de Luis Fonsi, como el contenido más visto. Su canal acumula cerca de 55 millones de suscriptores.

Tras la historia del tiburoncito y la canción de Fonsi, los vídeos más vistos son 'Johny Johny Yes Papa' de LooLoo Kids (6.100 millones), 'Shape of You' de Ed Sheeran (5.800 millones) y 'See You Again' de Wiz Khalifa (5.300 millones).