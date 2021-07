José Luis Moreno ha salido en libertad bajo fianza de tres millones de euros, tras ser detenido por asociación ilícita, estafa, falsedad documental, blanqueo, fraude fiscal e insolvencia punible. Acusaciones que, curiosamente, ya anticipó una de sus marionetas más famosas, el cuervo Rockefeller, en los años 90. En uno de sus sketch de la época, el títere le espetaba: "Está abierta la veda de corruptos, chorizos, cabestros y empresarios como usted".

Pero Rockefeller iba todavía más allá a la hora de 'denunciar' las supuestas actividades ilícitas del productor, en un vídeo que las redes sociales han recuperado a raíz de su detención, donde la marioneta promete a Moreno no delatarle: "No se preocupe, Moreno, no se preocupe, que yo no le voy a delatar jamás, solamente bajo tortura o si me ofrecieran muchos millones de pesetas", afirmaba.

El productor amenazaba entonces a Rockefeller con presentar una querella contra él, a lo que el cuervo respondía: "Seguro que la gana, y seguro que yo, como soy un don nadie, 14 años en prisión. Y usted que lleva defraudando a Hacienda, a mí, a los trabajadores y a todo el mundo desde que nació, no le hacen hijo putativo del Ayuntamiento de milagro".

Moreno, sin embargo, se defendía de las acusaciones de Rockefeller, asegurando tener "un expediente absolutamente blanco". "Es verdad, lo único que tiene negro es el dinero", respondía el títere, que posteriormente remachaba: "Ya sé lo que va a decir, no soy consciente de tener el dinero negro, yo no soy consciente de haber timado a todo el mundo, yo no soy consciente de ser un inconsciente". Frases que ahora se antojan premonitorias, ya que Moreno está imputado -entre otros delitos- por fraude fiscal, blanqueo de capitales y estafa.

Precisamente, la operación policial que resultaba esta semana en el arresto de Moreno y casi medio centenar de personas más ha sido bautizada como 'operación Titella', títere en catalán. En el tuit bajo estas líneas puedes ver la actuación en la que Rockefeller lanzaba estas acusaciones contra el productor: