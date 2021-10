Una profesora de Granada ha recibido una ovación en redes sociales por la respuesta que le escribió a un alumno que redactó un texto sobre la homofobia en España para la asignatura de Lengua.

El joven escribió una redacción sobre el miedo que siente cuando camina solo por la calle tras el asesinato homófobo de Samuel Luiz en A Coruña, algo que según explica, le ha marcado muy profundamente.

"Aquel titular cayó sobre mí como un jarro de agua fría. Era perfectamente consciente de que que se estaba produciendo una escalada en el número de agresiones hacia nuestro colectivo, pero nunca llegué a pensar que se pudiese llegar hasta ese punto", decía el joven en ese texto.

Además, apuntaba en su texto que nuestro país estaba dando pasos hacia atrás en materia de diversidad: "España ha dejado de ser ese país que creíamos tan avanzado. tan abierto a cualquier tipo de orientación sexual o identidad de género, ya que pese a ser uno de los países más avanzados en cuanto a derechos sociales para el colectivo LGTBIQ+, una fuerte oleada de agresiones LGTBIfóbicas han sacudido nuestra nación".

La profesora, que corrigió la redacción, no dudó en dejarle una nota de felicitación por su reflexión sobre la homofobia: "La muerte de Samuel ha marcado un antes y un después en España. Vivimos en una sociedad compleja e hiriente que busca controlarnos de todas las formas posibles. Las personas como tú, Javi, que no agacháis la cabeza, sois las que marcáis la diferencia. Así que no dejes que nadie te diga lo contrario: tú puedes, tú vales y tú tienes el derecho de amar libremente. Gracias por compartir tu reflexión conmigo".

El joven no dudó en compartir esa respuesta asegurando que "hacen falta más profesores así". "Me hubiese gustado hablar del tema en más profundidad, pero tenía que adaptarme a una extensión", ha explicado el joven.