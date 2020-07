En la rueda de prensa que hace habitualmente Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, cada jueves para actualizar los datos de coronavirus, el también portavoz de Sanidad pronunció una reflexión que ha gustado especialmente al actor Gorka Otxoa.

El experto epidemiólogo expuso frente a los medios su preocupación por los efectos que el confinamiento tiene en la economía. Más concretamente en la economía de muchas familias que se han visto gravemente perjudicadas por la emergencia sanitaria. "El impacto no ha sido que personas de mi nivel socioeconómico no hayamos podido salir a hacer deporte o ha hacer negocios. El impacto ha sido en las personas que han estado confinadas en viviendas muy pequeñas, que han perdido su trabajo, que han tenido que acudir a la beneficencia para poder comer", señaló Simón.

Así, expuso que las medidas de confinamiento o de restricción de la actividad hay que tomarlas con precaución: "Que mi salario se pueda restringir o que una persona gane un poco menos me preocupa poco. Me preocupan quienes no pueden comer con lo que ganan, porque han tenido ERTE o se les han acabado los ahorros. Es especialmente grave en grupos como los temporeros", añadió el experto.

El actor se ha hecho eco de esta reflexión y acompaña el vídeo en el que Simón pronuncia este discurso con las siguientes cinco palabras: "Este hombre es muy grande".

La publicación, que acumula miles de me gusta en Twitter, también ha recibido un sinfín de comentarios que muestran el apoyo de los usuarios al epdiemiólogo. "Me declaro fan incondicional", "rebosa humanidad", "es enorme" o "es magnífico como persona", son algunos de los otros muchos calificativos positivos que se ha llevado el experto en las redes.