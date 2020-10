Una de las canciones más famosas de la artista María Isabel, ganadora en 2004 de Eurovision junior, ha sido utilizada para una parodia con mensaje político incluido.

Los Meconios, InfoVlogger y Liusivaya han publicado 'Antes facha que chavista' con la que han versionado la canción 'Antes muerta que sencilla' de María Isabel. La letra dice frases como las siguientes: "Nos llaman fachas como un insulto y yo lo llevo a mucha honra con orgullo" o "Antes facha que chavista, que socialista que comunista. Antes facha que marxista, que femiloca, que progresista".

La parodia no ha agradado a la artista original quien se ha dicho "sorprendida" por el uso de su canción. Así, ha querido comunicar en las redes sociales a sus seguidores que la nueva versión no cuenta con la autorización de la artista original. "No sabía nada y por supuesto no tengo nada que ver con este asunto", ha aclarado, desmarcándose completamente.

Adelantando que respeta "la libertad de expresión", ha indicado que no comparte el mensaje político con el que se ha "instrumentalizado" su hsitórica canción.

Por ello, la artista ha tomado la determinación de ponerse en contacto con la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) para que estudien el caso y tomen las medidas legales oportunas por haberse difundido el vídeo sin su consentimiento.