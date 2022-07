Ángel Martín ha publicado, como cada mañana, su peculiar informativo matinal en el que en un tiempo récord hace un repaso de las noticias del día, consejos de vida y manda mucho cariño a sus seguidores. No obstante, esta mañana algo no ha ido como esperaba y ha terminado explotando.

"Primero fue un virus y hubo que hacer un esfuerzo para quedarte en casa, gestionar el caos, aceptar ciertas reglas aunque no se explica demasiado bien, pero bueno, se hizo un esfuerzo", ha empezado explicado el autor de 'Por si las voces vuelven'.

Su informativo ha continuado haciendo un repaso sobre otras situaciones en las que "los que mandan" le han pedido a la población un "pequeño esfuerzo": las nevadas provocadas por Filomena, el volcán de La Palma, los incendios o el precio de la luz entre otras.

"Media España está en llamas, los suicidios aumentan y yo sigo escuchando que tenemos que hacer un pequeño esfuerzo. Tócate el coño Maribel. Sinceramente: estoy hasta el rabo de tener la sensación de que somos tú y yo, los que tenemos que tragar. El puto pequeño esfuerzo lo deberían hacer los que están al mando y los que quieren estar por una puta vez en la vida deberían entender que los que tienen que hacer el esfuerzo y dejarse de mierda son ellos", ha estallado el cómico que como muchos, que han compartido su publicación hasta hacerla viral, está harto.

Como colofón a su enfado, asegura que él no sabe cuál es la solución, pero que cree que no puede ser que las personas de a pie no puedan comprarse "una puta sandía, ni encender el aire ni poner gasolina". Este vídeo que sustituye su tradicional informativo ha sido 'trending topic' y lleva más de 815.700 reproducciones, más de 41.300 'me gusta' y más de 22.400 compartidos.