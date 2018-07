Alejandro Sanz estrena una versión solidaria de 'Y, ¿si fuera ella?' para "mandar a callar el hambre" en África

Pablo Alborán, Antonio Carmona, Malú, David Bisbal, Juanes, Niña Pastori, Vanesa Martín, Manuel Carrasco, Jesse & Joy, Pablo López, India Martínez, Shakira , Antonio Orozco, Laura Pausini, Rozalén, Tommy Torres y Abel Pintos son los artistas que han participado en la creación de esta versión solidaria.

Alejandro Sánz ha sido el encargado de anunciar en sus redes sociales que Spotify ya ha incluido su tema en su Playlist 'This Is: Alejandro Sanz'. Además lo ha subido en Vvevo y está disponible en Apple. Todo lo recaudado será destinado a Save the Children España para que luche contra la desnutrición infantil en África.