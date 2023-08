Las preocupaciones de principios de agosto son bien diferentes a las de finales del mismo mes. Empezar agosto implica, para muchos, plantearse si playa, piscina o montaña; dudar entre cenar en la terraza o ir a casa de los abuelos; pensar en coger el coche y visitar España o elegir un avión y salir al extranjero; preocuparse por apagar la alarma que suena a primera hora de la mañana para ir a trabajar. A finales de mes, comienzan los primeros síntomas de la depresión posvacional, la ansiedad de dejar atrás los días de descanso y volver al día a día y sí, la vuelta al cole.

Y la vuelta al cole no es sólo para los pequeños (y no tan pequeños) de la casa. Tiene unas implicaciones económicas sustanciales en el hogar, especialmente duras después del desembolso del verano, siempre que se pueda. Este año, según los datos recopilados por Banqmi, "estamos a punto de empezar el curso escolar más caro desde que hay registros". Con un coste medio de 410,71 euros, que se suma a la ya elevada inflación general, la vuelta al cole sube solo cinco euros por niño con respecto al año pasado, cuando ya se habló de la vuelta al cole más cara.

Aunque la subida con respecto al precio de la vuelta al cole del año pasado es pequeña, "llega justo un año después de gran subidón que vimos en la vuelta al cole del curso 2022-2023, cuando el coste medio por alumno subió casi 20 euros de un año para otro: de los 386,76 euros de 2021 a los 406,07 euros de 2022", explica el experto financiero de Banqmi Antonio Gallardo. Es por eso que este "pequeño nuevo incremento" es, no obstante, "un varapalo más para las familias".

La vuelta al cole, por comunidades autónomas

El precio medio de la vuelta al cole varía en función de la comunidad autónoma. Igual que el año pasado, a las familias de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Navarra les seguirá saliendo más cara la vuelta al cole. Las comunidades en la que será más barata son Extremadura y Castilla-La Mancha, seguidos de Canarias, que baja un puesto y registra un precio más bajo que Castilla y León, tercera por la cola el año pasado.

Comunidad Valenciana: 465,55 euros

euros Cataluña: 447,86 euros

euros Navarra: 447,36 euros

euros País Vasco: 422,79 euros

euros Murcia: 421,68 euros

euros Andalucía: 420,77 euros

euros Madrid: 415,64 euros

euros Baleares: 406,80 euros

euros Cantabria: 399,74 euros

euros La Rioja: 399,06 euros

euros Aragón: 398,75 euros

euros Galicia: 392,86 euros

euros Castilla y León: 392,14 euros

euros Asturias: 390,53 euros

euros Canarias: 389,83 euros

euros Castilla-La Mancha: 387,34 euros

euros Extremadura: 383,38 euros

Según Gallardo, lo que más sorprende del incremento del precio de la vuelta al cole es que se esperaba que, tras la subida del año pasado, "se consolidara el presupuesto medio o que incluso hubiera una bajada". La subida del año pasado, señala, tenía su explicación en la implantación de la nueva ley educativa (LOMLOE)", que afectaba principalmente a los cursos impares. Sin embargo, aunque este 2023-2024 la LOMLOE se implantará también en los cursos pares (y en Andalucía, que el año pasado pidió una excepción, se implantará en pares e impares), "la gran subida del año pasado debería aglutinar todo", agrega Antonio Gallardo.

También sorprende, continúa, por la implantación de la enseñanza sin libros en algunos cursos. "Este año vamos a empezar a ver, aunque no muy marcada, una dualidad importante entre quienes eligen en algunas asignaturas la educación 'no uso', es decir, la enseñanza sin libros, y los que siguen con el método tradicional", tal y como indica Gallardo. Mientras se ve un aumento del 'no uso' en las primeras etapas (infantil) y en la ESO, los precios de los libros de texto siguen subiendo. Los libros de Educación Infantil son los que han experimentado la subida de precio más grande, junto a los de Educación Primaria, de un 1,55% en ambos casos.

Para limitar estos gastos, algunas comunidades autónomas han implantado alternativas con respecto a los libros educativos, como el Plan Accede de Madrid, un programa de préstamo de libros de texto y material curricular, tanto en formato impreso como digital, de la Comunidad de Madrid, que se ha estado implementando desde el año 2018. Se basa en la creación de un tipo de banco de libros en cada centro escolar y una comisión de gestión para cada centro y, en general, una Comisión de Seguimiento dependiente de la Administración.