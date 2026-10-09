Un vídeo reaviva la polémica por la muerte de Ander Sáenz tras ser reducido por la Policía en Santurtzi

¿Por qué es importante? Las imágenes muestran cómo varios agentes inmovilizan al joven y le aplican descargas con una táser. Ander murió dos días después en el hospital. Su familia cuestiona la actuación policial y reclama que se esclarezcan las circunstancias de su muerte.

La difusión de un vídeo ha reavivado la polémica por la muerte de Ander Sáenz, un joven de 30 años que falleció el 24 de junio, dos días después de ser reducido por agentes de la Policía Local de Santurtzi (Bizkaia). Las imágenes, grabadas desde un edificio cercano, muestran cómo varios policías lo inmovilizan en el suelo y recibe descargas de una pistola táser, un detalle que ha vuelto a poner bajo escrutinio la actuación policial y la asistencia que recibió posteriormente.

Según la reconstrucción de las imágenes, tres agentes tratan inicialmente de reducir al joven. Tras conseguir tumbarlo en el suelo, uno de ellos utiliza la táser. Ander grita y recibe otra descarga mientras otro policía le sujeta las piernas. A continuación, se incorporan más agentes para terminar de inmovilizarlo.

La familia sostiene que Ander, que tenía esquizofrenia y sufrió un brote psicótico mientras pescaba, permaneció inmovilizado y semiinconsciente durante cerca de dos horas antes de recibir asistencia sanitaria. Según su relato, aquel día acudió a la comisaría para pedir ayuda. Tras ser trasladado al hospital de Cruces, permaneció dos días en coma inducido hasta su fallecimiento.

La autopsia preliminar atribuyó la muerte a una isquemia y una trombosis, pero no contempla el uso de la táser por parte de los agentes. Determinar si existe una relación causal entre la intervención policial y el fallecimiento será clave para esclarecer lo ocurrido y establecer posibles responsabilidades.

La plataforma Justizia Anderrentzat ha difundido las imágenes y reclama que se depuren las responsabilidades policiales, políticas y mediáticas. La publicación del vídeo ha intensificado las críticas a la actuación, después de que miles de personas se manifestaran el pasado sábado para exigir justicia y reclamar que Ander sea reconocido como "víctima de la violencia policial".

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