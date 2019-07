Conocimos a Víctor García Ortiz hace unos meses, él es profesor de música. "La adolescencia para una persona trans es muy compleja porque estás en tierra de nadie, no perteneces ni a un lado, ni a otro", contaba a laSexta en diciembre de 2018.

Se visibilizó como hombre trans hace año y medio. "En los tres institutos en los que he trabajado, por parte de la directiva, de las familias o de los alumnos, no he tenido ningún problema", explica.

Nunca se había sentido discriminado, dice, hasta que se presentó a las oposiciones para profesor de secundaria. "Desde el primer día, cuando llegué a mi casa dije que las tenía perdidas por cómo me hicieron sentir".

Nos cuenta Víctor que desde el primer día el tribunal se refirió a él en femenino. "Sabía que me iban a nombrar en femenino porque ellos no sabían nada. El presidente del tribunal me preguntó cómo había que llamarme, le dije: Víctor. El segundo día, sabiendo todo esto, me vuelve a tratar en femenino", denuncia.

Una humillación que se repitió durante los cuatro días que duraron los exámenes. "Estaba emocionalmente derrotado", destaca.

La humillación la tuvo que sufrir incluso su pareja cuando fue a presentar un documento en su nombre. "Dije que el opositor era Víctor García Ortiz y me respondieron que no, que era Mónica García Ortiz. Le repliqué que era Víctor y me volvieron a repetir que no, que era Mónica", recuerda.

La consellería de Educación de la Comunidad Valenciana niega a laSexta tal discriminación, según dicen, "el tribunal lo aceptó sin problemas y la persona aspirante realizó las pruebas". No lo vivió así Víctor, que insiste en que le prejuzgaron.

Piensa denunciar por él y por quienes puedan venir detrás.