El viaje a Dubái de Efraín e Ione, de sueño a pesadilla: "Solo escuchábamos las explosiones"

El contexto Ambos viajaron en febrero a la ciudad emiratí la carrera de las Mil Guineas con su yegua, pero la ofensiva iraní les pilló allí y pasaron varios días hasta que pudieron volver a casa.

Efraín Arguinzones, entrenador venezolano de caballos, y la jinete Ione Rodríguez viajaron a Dubái con la esperanza de ganar la carrera de las Mil Guineas con su yegua Gelinotte. Sin embargo, su sueño se convirtió en pesadilla cuando estalló un conflicto en Irán, que atacó Dubái en represalia a una ofensiva de Estados Unidos e Israel. Durante la carrera, las alarmas sonaron y el pánico se apoderó de todos. A pesar de la tensión, las carreras continuaron, pero Gelinotte perdió casi en la meta. Efraín e Ione, tras días atrapados, lograron regresar a Madrid y sueñan con volver a Dubái.

Efraín Arguinzones entrena caballos de carreras en el hipódromo de La Zarzuela. Es venezolano, pero lleva casi 20 años en España. En febrero viajó a Dubái junto con Ione Rodríguez, jinete de entrenamiento, persiguiendo un sueño: ganar la carrera de las Mil Guineas con su yegua Gelinotte. Un sueño que se acabó convirtiendo en pesadilla por culpa de la guerra en Irán.

Antes de que empezara al conflicto, cuando llegó al hipódromo de Maydan, el más lujoso del mundo, por primera vez, Efraín apenas lo podía creer: "Yo el primer día que entré a las tribunas fue un sueño hecho realidad. Y hasta se me salieron las lágrimas de lo bonito que es".

No obstante, el mismo día de la carrera que le había llevado allí y cuando su yegua estaba en cabeza, Irán iniciaba el ataque sobre Dubái como represalia a la ofensiva iniciada por Estados Unidos e Israel: "Ya habíamos visto cosas pasar por el cielo y yo creo que lo peor fue cuando saltaron las alarmas y todo el mundo entró en pánico. Fue algo que no nos esperábamos, que no habíamos vivido. Fue mucho temor".

Ione también estaba allí: "El primer día nos asustamos mucho porque no sabíamos bien cómo iba el asunto. Solo escuchábamos las explosiones, pero no sabía qué estaba pasando realmente". Dubái se convirtió en una ciudad casi fantasma, pero las carreras de caballos continuaron. La yegua española estuvo a punto de alcanzar la victoria, pero perdió casi en la meta. Y tanto Efraín como Ione ya solo pensaban en el viaje de regreso

"Ya ese día cerraron los aeropuertos, y también entramos en pánico por que las circunstancias eran cuándo ibas a volver", recuerda el entrenador de caballos. Tras varios días atrapado, Efraín pudo regresar a Madrid. Ione, en cambio, se quedó incluso más tiempo: "Bombardearon un tanque de gasolina al lado del aeropuerto y, como no se veía, tuvieron que suspender todos los vuelos. No tenía todas conmigo de que fuera a viajar ese día, pero al final sí. Menos mal, tenía ganas de volver".

Desde el inicio del conflicto, Irán ha lanzado más de 1.900 drones y misiles contra los Emiratos Árabes Unidos. Efrain e Ione están por fin salvo en Madrid, pero ya sueñan con regresar a las carreras de Dubái el próximo año.

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