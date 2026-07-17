Muere un hombre en el Hospital Can Misses de Ibiza tras sufrir una agresión con una botella rota

¿Qué ha pasado? Las heridas se produjeron en una pelea en la zona de Caló des Moros. A pesar de los esfuerzos tanto de los socorristas como de la Policía y de los sanitarios acabó perdiendo la vida.

Un hombre ha muerto en el Hospital Can Misses de Ibiza después de ingresar en estado grave por una agresión con una botella rota durante una pelea en el municipio ibicenco de Sant Antoni.

Así lo ha confirmado el Servicio de Salud de Baleares, mientras que el Ayuntamiento de Sant Jordi ha informado de que la agresión se produjo en la tarde del jueves en la zona de Caló des Moros.

Tal y como cuenta el Consistorio, la pelea se produjo entre dos hombres de nacionalidad colombiana. Durante el enfrentamiento, uno de ellos agredió al otro con una botella rota.

Los primeros en asistir al herido fueron los socorristas de la playa de Caló des Moro con la ayuda de una ciudadana. Fueron ellos quienes le practicaron una primera atención hasta la llegada de los agentes de la Policía Local.

Los agentes prosiguieron con las maniobras de reanimación hasta que llegaron los servicios sanitarios, que trasladaron al herido en una ambulancia de soporte vital avanzando al Hospital Can Misses, escoltada por una patrulla policial.

A pesar de los esfuerzos de los sanitarios, el hombre ha terminado perdiendo la vida por las heridas sufridas.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión y determinar las responsabilidades penales derivadas de ese suceso.

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