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🔥 Incendios en España

Sigue la evolución de los fuegos declarados en España

Trabajan mano a mano

Vecinos y bomberos se juegan la vida mano a mano en El Tiemblo (Ávila) para tratar de sofocar el incendio

Los detalles Muchos de ellos son jóvenes que, con las mangueras al hombro y ropa mojada para tratar de protegerse, luchan contra las llamas.

Vecinos de El Tiemblo
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Mano a mano con los Bomberos, los vecinos de El Tiemblo, en Ávila, se juegan la vida para tratar de hacer frente a unas llamas que se multiplican.

Con las mangueras al hombro, intentan llevar el agua hasta el fuego. Los que pueden llevan mascarillas y ropa mojada para tratar de protegerse del humo y del calor, mientras las llamas les amenazan a izquierda y derecha.

Muchos de ellos son jóvenes que se están jugando la vida y cuentan que llevan 48 horas en máxima alerta. "Se acaba de encender un foco que nadie esperaba, y esto lleva siendo así dos días. Tenemos que prácticamente ir huyendo e ir colaborando y haciendo lo que podemos con los medios que hay", expresa un vecino.

En cualquier frente, los Bomberos luchan contra el incendio forestal de Burgohondo, Ávila, que está dejando angustiosas imágenes.

Las enormes llamas llevan ardiendo más de dos días con grandes frentes, como el de La Adrada.

De esta forma, las interminables líneas de fuego avanzan creando unas gigantescas columnas de humo, mientras la población y los animales se resguardan donde pueden.

Con el viento en contra y el calor, la situación es extrema: "Esto es imparable y más con el aire que hace; es horroroso", lamenta una vecina.

Por su parte, los Bomberos tratan de crear líneas de defensa, aunque la voracidad de las llamas acaba dejando paisajes donde el verde da paso a un inmenso negro.

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