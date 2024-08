Una niña de ocho años de edad se ha enfrentado al ladrón que intentaba robar en el negocio de su padre, una licorería de Maplewood, en Minnesota (Estados Unidos).

Como recogen las imágenes que ha grabado la cámara de seguridad del local, la pequeña no dudó en coger un bate de béisbol y golpear al hombre que había entrado a robar en el negocio de su progenitor en la noche del pasado sábado, mientras él se encontraba en el mostrador.

"Estoy muy orgulloso de ella", ha declarado el hombre a CBS News, quien no se esperaba la valiente reacción de la pequeña, sino una más acorde a su edad: "Cuando vi el vídeo, no me esperaba que hiciera eso, esperaba ver a una niña llorando y gritando". Pero no fue así. La pequeña, cuya identidad no ha trascendido, no dudó en tomar el arma y golpear al ladrón para defender el negocio de su padre.

"Es muy fuerte", no ha dudado en comentar el padre a los medios de comunicación estadounidenses cuando se ha conocido la noticia.

Las autoridades han identificado al ladrón. Se trata de Conchobhar Morrell, un hombre de 37 años natural de Saint Paul, la capital del Estado de Minesota.