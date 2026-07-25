Ayuso advierte que los incendios de Madrid y Ávila se encuentran en "un momento muy crítico": "De aquí en adelante quizás sea todavía peor"

Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez se dan la mano en el Puesto de Mando Avanzado ubicado en la localidad madrileña de Cenicientos

Los detalles La líder 'popular' ha explicado que "todo ha cambiado a raíz del incendio de Ávila": "Es una situación inédita y nunca vista".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, supervisa el incendio en la Sierra Oeste desde el Puesto de Mando Avanzado en Cenicientos. Aunque inicialmente la situación era favorable, ha empeorado debido al incendio en Ávila, creando una atmósfera única que agrava el problema. La evacuación en Ávila es compleja, afectando a la Comunidad de Madrid, con un perímetro de 20.000 hectáreas en riesgo. Se han evacuado municipios como Cadalso de los Vidrios y Rozas de Puerto Real, afectando a 50.000 personas. El Gobierno ha evacuado a 30.000 personas del Valle del Tiétar, priorizando salvar vidas y garantizar evacuaciones seguras.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue la evolución del gran incendio que asola la Sierra Oeste madrileña desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA), ubicado en la localidad madrileña de Cenicientos.

"La situación era más favorable hasta hace pocas horas. Se había realizado un gran trabajo durante la noche, muy efectivo pero que no era definitivo. Sin embargo, esta situación está cambiado a gran velocidad y nos encontramos en un momento muy crítico", ha explicado en su intervención ante los medios.

La líder 'popular' ha explicado que la situacion "ha cambiado a raíz del incendio de Ávila": "Lo que vamos a ver de aquí en adelante quizás sea todavía peor porque los vientos siguen reactivados". Así, ha expresado que "se ha creado una atmósfera entre los incendios que ya se comportan como uno solo, por lo que esta zona está creando una epecie de condición atmosférica especial cambiando la meteorología. Es una situación inédita y nunca vista".

"La evacuación del incendio de Ávila va a ser mucho más compleja. Es mucha más población en menos tiempo. Este incendio vaa afectar a la Comunidad de Madrid. Pedimos que nadie se acerque a la zona y lo único que necesitamos es comprensión y prudencia", ha agregado.

De esta manera, explica que "el perímetro recorre entorno a las 20.000 hectáreas": "No es aún real, pero demuestra la gravedad de la situación. Estamos evacuando a los mayores, a personas con discapacidad... y mantenemos servicios esenciales".

"Como novedades tenemos dos municipios más afectados y que serán evacuados: Cadalso de los Vidrios y Rozas de Puerto Real. Hay 10 municipios evacuados, 4 confinados, 50.000 personas afectadas y 10 carreteras cortadas", ha concluído.

Evacúan a 30.000 personas del Valle del Tiétar

El Gobierno ha decretado la evacuación de nueve municipios del Valle del Tiétar, siete de ellos en Ávila y dos en Madrid, en una operación que afecta a más de 30.000 personas, según ha anunciado el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín.

En declaraciones a los medios en el centro de mando de la emergencia de los incendios, Martín ha explicado que la evolución del fuego en el Valle del Tiétar ha sido "muy intensa" y ha provocado la evacuación de siete municipios abulenses.

En la Comunidad de Madrid, ha añadido, se ha enviado un Es-Alert para evacuar a cerca de 5.000 personas en los municipios de Rozas de Puerto Real y Cadalso de los Vidrios. El delegado del Gobierno ha apuntado a que "la gran preocupación" y la "prioridad absoluta" en estos momento es "salvar vidas y garantizar las evacuaciones seguras".

Martín ha informado que hasta el momento no se reportan daños personales relevantes y ha pedido máxima colaboración a la ciudadanía para que las labores de extinción de los incendios puedan continuar con la mayor eficacia posible. En esa línea, ha alertado de que la emergencia continúa y hay seguir "extremadamente atentos" a la evolución de los vientos.

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