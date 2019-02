Un tercio de los insectos del planeta está en peligro de extinción, y te afecta más de lo que crees

Un tercio de todos los insectos del planeta están en peligro de extinción. Mueren muy rápido: cada año desaparece el 2,5 por ciento de la masa total de insectos. Como por ejemplo las mariposas, que en zonas agrícolas de Inglaterra cayeron un 58% en solo nueve años.

Además, en 60 años han desaparecido casi la mitad de las colonias de abejas de miel en Estados Unidos. Pero, ¿por qué esto es dramático? Uno: porque se encargan de polinizar. Si no lo hacen, la flor no da fruto. Y sin fruto no hay comida.

Segunda razón: porque sin insectos se rompe la cadena alimenticia. "Sin insectos, sin artrópodos en general, viviríamos en un planeta de mierda", comenta Marta Saloña, entomóloga de la Universidad del País Vasco.

Los culpables: primero, la agricultura intensiva, porque destruyen los bosques donde vivían los insectos; después, fumigar las plantaciones indiscriminadamente.

La entomóloga afirma que por aislarnos "nos hemos creído que nos vamos a salvar y está claro que no, que nuestra vida depende de la vida de otras especies, y hasta que no seamos conscientes de ellos y las respetemos, nos va a ir muy mal". Avisados estamos.