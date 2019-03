Uno de cada cuatro alumnos en España sufre acoso escolar grave: "Me decían que nunca tendría amigos"

Jorge tiene 16 años y ha sufrido acoso escolar durante casi toda su vida. "Era llegar a tal punto que pasaban de nosotros pero cuando veían que nos podían atacar venían a decirnos que somos unos frikis, que nunca tendremos amigos, que nunca tendremos futuro...", comenta.

En el colegio nadie le defendía por eso él tuvo que aprender técnicas para poder afrontar el bullying. Ahora Jorge explica que da charlas anti bullying "para que la gente se conciencie de que somos todos personas y vivimos en un mismo mundo, con lo cual no debemos agredir ni ridiculizar a nadie".

Los casos se recrudecen entre los 6 y los 10 años

Ahora es un "detector entre iguales" y ayuda a otros compañeros que sufren bulling. Según explica Enrique Pérez-Carrillo, de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar, "un niño no es capaz de diferenciar qué es acoso o qué no es acoso y hay que explicarle que un conflicto puntual no es acoso pero algo que se repite en el tiempo sí lo es".

En España, uno de cada cuatro alumnos sufre acoso escolar grave y los casos se recrudecen entre los 6 y los 10 años. "Los planes que se han puesto en marcha no funcionan porque son planes que no contemplan que se hagan de forma integral a los alumnos, a los profesores, a los padres y al centro escolar", argumenta Pérez-Carrillo.

Por eso los expertos urgen a poner en marcha un plan nacional que de formación sobre sensibilización, actuación y prevención a todos los implicados.