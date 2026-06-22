La Universidad del País Vasco reduce a 11 los ceros del polémico examen de euskera de la PAU y señala a una evaluadora

La otra cara El rectorado de la Universidad de País Vasco critica el señalamiento y que se cuestione "un sistema diseñado para garantizar la igualdad de oportunidades".

La mayoría de los ceros en el examen de euskera de la PAU fueron asignados por una sola evaluadora. Tras las revisiones, muchos alumnos mejoraron sus notas, pero aún no aprobaron. Iñigo, uno de los afectados, pasó de un cero a un 0,43, y hay 167 estudiantes en una situación similar. La mayoría de los examinados pertenecen a centros concertados de Bizkaia y hablan castellano. Los ceros se redujeron de 76 a 11 tras la revisión. La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, señaló a una evaluadora específica. El rector de la Universidad Vasca, Joxerramon Bengoetxea, criticó este señalamiento y defendió el sistema de evaluación. Educación ha pedido investigar las razones de estos resultados inusuales.

La mayoría de los ceros en el examen de euskera de la PAU los puso una misma evaluadora. Tras las revisiones, la mayoría de los alumnos ha subido un par de puntos la nota, pero siguen con el suspenso.

Entre los afectados por los ceros en euskera está Iñigo. Tras la revisión ha pasado de un cero a un 0,43 y, como él, hay 167 estudiantes más. "Vamos a ejercer el derecho a ver el examen, aunque sea por curiosidad", ha comentado a laSexta.

La mayoría de los alumnos examinados por estos tribunales pertenecen a centros concertados de Bizkaia y utilizan el castellano como lengua principal. Tras la revisión, los ceros han pasado de 76 a 11, pero casi la totalidad siguen siendo suspenso.

"Esta preocupación no era infundada. Es a partir de unos resultados que llamaron la atención del alumnado, de las familias y de los centros educativos", ha afirmado la consejera de Educación del gobierno vasco, Begoña Pedrosa.

Desde Educación han señalado, por primera vez, a una evaluadora concreta. En el tribunal 11, todos los ejercicios calificados con cero menos uno fueron evaluados por una única persona, evaluadora asignada a un tramo alfabético concreto", ha explicado Pedrosa.

Críticas al señalamiento

El rectorado de la Universidad Vasca ha tachado de "inaceptable" este señalamiento. El rector, Joxerramon Bengoetxea, ha criticado el cuestionamiento de "la profesionalidad de las personas que participan en la evaluación, sin disponer de evidencias objetivas que lo sustenten".

El rector ha insistido en que el sistema de evaluación tiene unos mecanismos de garantía, "un sistema diseñado para garantizar la igualdad de oportunidades de todo el estudiantado mediante criterios de imparcialidad y objetividad".

El Departamento de Educación ha solicitado a la Universidad del País Vasco que se analicen las razones de estos resultados tan atípicos.

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