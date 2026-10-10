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"Mató a 7.000 abuelos"

"La única terrorista es ella": la respuesta de los acampados en Sol a lo que consideran "un nuevo show" de Ayuso

¿Qué han dicho? Los manifestantes han hecho "oídos sordos" a las acusaciones de la 'popular' y afirman que llegan desde "el miedo". "No paran de inventar y de inventar", insisten.

Uno de los acampados de Sol
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Las palabras de Isabel Díaz Ayuso, en las que afirmaba que en Sol hay "terroristas", han llegado a oídos de los acampados frente a la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid. "La única terrorista es ella, mató a 7.000 abuelos", dicen.

Y es que no han sentado especialmente bien las palabras de la 'popular', a la que han respondido de manera tajante cuando se cumplen dos semanas del inicio de la acampada en Sol: "Aquí toda la gente que hay no tiene ni antecedentes ni nada. Somos todos personas trabajadoras".

En ese sentido, aseguran que las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid no llegan desde la verdad sino desde el miedo.

"Desde el primer momento están tratando de descalificar con todo lo que pueden. No paran de inventar e inventar. Todo eso es consecuencia de su miedo, única y exclusivamente", afirman desde Sol.

No han podido ni siquiera tomarse en serio unas palabras que consideran es una escena más del show de Ayuso: "Es lo mismo que hace Trump en todo el mundo".

"Van a querer destruir todo lo que hemos construido. Cualquier comentario que venga por su parte, nada, oídos sordos", cuentan, dando cero credibilidad a las acusaciones de alguien que ni se ha dignado a pasar por allí.

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