Una veintena de familias españolas esperan en Ucrania a inscribir a sus hijos como propios tras ser concebidos por gestación subrogada

La ministra de Justicia explicó en laSexta Noche la razón de la rectificación para no permitir inscribir a los niños concebidos a través de gestación subrogada mediante una prueba de ADN.

"Se ha paralizado una instrucción por orden mía, directamente, porque creo que es una cuestión de un profundo calado del que no se me había notificado", ha asegurado Dolores Delgado.

Además, la ministra advertía que las agencias que negocian y conducen a parejas a procrear a través de la subrogación serán perseguidas: "Aquí de lo que se trata de evitar es que haya empresas intermediarias que se lucren del vientre de mujeres".

Una prueba de ADN podría haber facilitado la inscripción de los bebés de familias españolas nacidos en Ucrania, pero sin ellas siguen bloqueados en el país.

"No tiene ningún documento, de ningún país. Por lo cual nuestra hija es apátrida", ha asegurado una madre. Otro de los padres afectados también ha protagonizado las protestas en el consulado de Kiev: "No tengo medios para subsistir en Ucrania con una hija menor de edad, recién nacida".

Desde la asociación 'Son Nuestros Hijos', califican al Gobierno de incoherente.: "Ya no saben lo que defienden, están en una permanente contradicción". Mientras que la red 'No Somos Vasijas' celebra el cambio de postura: "No hay que preguntarse por los menores, sino por los adultos y qué grado de responsabilidad tienen en lo que les sucede".

Desde exteriores estudian soluciones para estas familias.