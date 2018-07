Una pareja de ancianos ofrece su jubilación para que les devuelvan a su perra robada: "Es lo único que tenemos. Estamos los dos solitos y ella"

Un matrimonio argentino decide contar en un vídeo cómo les robaron a su perra en su propio domicilio. "Vino un muchacho como de 15, 16 años, vendiendo bolsas de residuos. Le dije que no tenía interés, pero igual le di unos pesos. Me dice si le puedo dar un vaso de agua, entro a buscarle el agua y cuando salgo ya me había robado a la perrita" explicó en la grabación el anciano.

En el vídeo que ha conmovido las redes sociales, la mujer desesperada ofrece toda su pensión a los ladrones para que se la devuelvan. "Les ofrezco mi jubilación. Es lo único que tenemos, somos los dos solitos y ella nada más".

Gracias al vídeo denunciando el robo, la Policía recuperó a la perra y ahora se encuentra en casa con el matrimonio.