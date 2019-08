Sergio Ramírez, padre de un niño afectado por listeriosis, ha contado a laSexta que su hijo consumió carne merchada con listeria porque compró un bocadillo después de que, en teoría, tuviera que estar retirada del mercado. Lo compró el sábado 17 de agosto y, en teoría, el día 14 se había retirado la carne mechada de la venta al público.

El hombre ha denunciado que cuando fue al establecimiento a pedir explicaciones desde allí le dijeron que los proveedores les habían asegurado que esas partidas no tenían ningún problema y ha lamentado que podría haber habido una desgracia.

"Fui al establecimiento donde él había comprado el bocadillo a preguntar sobre la marca de carne mechada que habían puesto en el bocadillo. Allí me confirmaron que era la marca 'La Mechá' y me dijeron que ellos la habían seguido vendiendo porque el proveedor suyo les había dicho que la partida que ellos tenían no estaba contaminada", ha señalado.

Sergio Ramírez ha indicado que su hijo "se puso malísimo" y ha destacado que "el problema de todo esto" es que en este caso su hijo que tiene 15 años. "Si llega a ser mi suegro que está trasplantado de pulmones, hoy estaríamos hablando de una desgracia", ha manifestado.