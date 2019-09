Jon Bird, un hombre natural de Utah, en Estados Unidos, ha denunciado en redes sociales que un hombre le roció la cara con un extintor en un centro comercial de Salt Lake City.

"Él me asaltó y me fui del lugar antes de que viniera la Policía, pero ¿alguien conoce a algún abogado que me pueda ayudar? Nunca pensé que me pasaría algo así", ha escrito en una publicación.

El joven que vació el extintor es el propietario de un restaurante de la zona; y la discusión entre ambos comenzó cuando le recriminó que fumara en una zona destinada a los clientes del local.

"Voy a apagar el cigarro, aquí no se puede fumar, te enseñaré cómo es la ley", dijo el dueño del bar, y acto seguido roció un extintor sobre la cara del hombre que estaba fumando.

Tras denunciar los hechos en redes sociales, Jon Bird explicó que él intentó disculparse, pero el dueño del restaurante "salió para buscar pelea".