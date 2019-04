Un cúmulo de insultos pudo provocar el ataque de un joven a cinco compañeros de instituto: "Llega un punto que hay que explotar"

Un cúmulo de insultos, es lo que pudo desencadenar que el joven de 17 años agrediera a cinco compañeros. Así lo cree una de sus mejores amigas.

"Los insultos y las burlas se pueden aguantar un día o dos, pero no todos los días. Cuando llega un punto que es una rutina, hay que explotar", explica la joven a laSexta Noticias.

Se conocen desde los tres años y asegura que el joven sufría desde secundaria acoso escolar. "Su padre era ganadero y tenían por costumbre ponerle motes respecto a eso".

El joven irrumpió en el aula con un cuchillo, cinco alumnos resultaron heridos por cortes leves. "Ha abierto la puerta de un portazo, ha sacado el cuchillo", explicaba uno de los jóvenes tras la agresión. Otros alumnos tuvieron que ser atendidos por crisis de ansiedad.

Desde su círculo más cercano no justifican esta situación, pero se sienten aliviados de que el joven no fuese por otro camino ante el acoso que sufría. "Doy gracias a que no se quitara la vida", apunta la amiga del joven.

En su declaración a la Guardia Civil, el joven alertó de que sus compañeros se metían con él. El alumno fue ingresado en el hospital de Orihuela para someterse a un examen psiquiátrico. De momento no ha pasado a disposición de la Fiscalía de menores.