Un menor apuñala a cinco compañeros de clase en un instituto de Alicante

El joven de 17 años entraba en su clase sobre las 9.00 horas de la mañana con un cuchillo de cocina, según explican sus compañeros. "Ha abierto la puerta, ha mirado a la clase y a la primera persona que ha visto, ha ido a por todos", explica uno de los escolares.

En total, con compañeros de instituto han resultado heridos por cortes y punzadas leves. Uno de ellos, el joven que consiguió reducirle, cuenta que "le he gritado y le he pegado un puñetazo y se ha tranquilazo. Me ha hecho un poco de daño, pero bien".

Los servicios de emergencia han tenido que atender también a varios profesores y alumnos por crisis de ansiedad. A los pocos minutos contaban que el agresor "ha sacado un cuchillo y ha empezado como un loco a gritar".

La Guardia Civil investiga si detrás de esta agresión puede haber un caso de bullying, algo que el alcalde de villena descarta por el momento, porque el menor "no tenía problemas con nadie".

Los padres de muchos alumnos han corrido hasta el centro al conocerse la noticia, alguno de ellos afirmaba que "ese niño no puede volver, porque se ha evitado una masacre". El presunto agresor ha resultado también herido por cortes en una mano y se encuentra detenido a la espera de lo que decida el juez y la fiscalía de menores.