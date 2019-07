Los últimos mensajes de Dana a su pareja, Sergio, están siendo investigados por la Policía. La joven alertó, supuestamente, a su pareja del miedo que estaba sufriendo durante la tarde en la que se producen sus últimos registros de conexión.

La joven, desaparecida desde el pasado 12 de junio, advirtió a su pareja, el principal sospechoso de la desaparición, de que una persona a la que presuntamente debía dinero le había amenazado, tal y como ha podido conocer 'Espejo Público': "Me tiene todos los días diciéndome el dinero que me prestó. Me ha amenazado. Se lo diré al sargento, que me eche un cable".

Como respuesta, Sergio le dice que va "a dar una vuelta" a ver si encuentra algo de lo que les han robado, y ella le responde: "Vale. Nos vemos a la noche, no me llames".

Tan solo 20 minutos después, el joven volvía a mandar un mensaje a Dana: "No te fíes de nadie. Dana, ¿dónde estás?". Tras ello, la mujer desaparecida asegura que tiene "mucho miedo": "He visto un coche raro. Eso son mafias para que le pague. No puedo más".

Dos horas más tarde, Dana vuelve a escribir a su pareja, al que dice: "Te amo. Pásate por el bar y que te de la caja al cierre, o que se quede con algo de cambio y te dé el dinero, hay que comprarle la papilla a la bebé".

Un minuto después su WhatsApp deja de tener conexión. Ahora las autoridades tratan de confirmar si realmente fue la propia Dana quien escribió dichos mensajes o alguien intentaba suplantar su identidad, ya que se puede dilucidar por la forma de acortar las conjunciones y el uso de expresiones como "por ahí" o "a la noche".

Sergio ha negado su posible participación en la desaparición de Dana desde el primer momento, y siempre ha mantenido que la joven se ha ido por su propio pie, a pesar de tener una hija de siete meses de edad. El teléfono de la joven no ha sido hallado, y aún sigue sin haber rastro de ella.