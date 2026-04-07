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Ocurrido de madrugada

Tres muertos y un herido grave tras chocar dos vehículos en Campo Lugar (Cáceres)

Los detalles Las víctimas mortales tenían 33, 42 y 66 años de edad, y la persona herida, que ha sido trasladada al Hospital Don Benito-Villanueva, tiene 35 años.

El 112 Extremadura ha gestionado hasta 686.913 llamadas y un 9,6% de incidentes más en 2025El 112 Extremadura ha gestionado hasta 686.913 llamadas y un 9,6% de incidentes más en 2025Junta de Extremadura

Tres personas han perdido la vida y otra ha resultado herida de gravedad tras la colisión de dos vehículos en la carretera EX-102, a la altura del municipio de Campo Lugar (Cáceres), ha informado esta madrugada el 112 de Extremadura.

Las víctimas mortales tenían 33, 42 y 66 años de edad, y la persona herida, que ha sido trasladada al Hospital Don Benito-Villanueva, tiene 35 años, ha detallado el 112 en su cuenta de la red social X.

Han asistido para socorrer en el accidente efectivos de la Unidad Medicalizada de Emergencias (UME), ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB), del Punto de Atención Continuada (PAC) Miajadas, la Guardia Civil, el Servicio Provincial de Extinción de Incendios (SEPEI), y Bomberos de Trujillo y Cáceres.

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