"Se trata de curar más y mejor": la investigación, clave para ese 20% de niños con cáncer que sigue sin tratamiento curativo

Los detalles Los tumores en niños presentan diferencias con los de los adultos y los tratamientos que para unos funcionan para los otros podría no ser así.

Investigar para salvar vidas es crucial en el tratamiento del cáncer infantil, una enfermedad que afecta a niños como Félix, diagnosticado con osteosarcoma en 2013. A diferencia de los tumores en adultos, el cáncer infantil no está ligado a hábitos, sino al proceso de desarrollo. Andrés Morales, del Pediatric Cancer Center de Barcelona, explica que los tratamientos para adultos no siempre son efectivos en niños debido a diferencias biológicas. Aunque ocho de cada diez niños pueden curarse, el 20% aún carece de tratamiento curativo. Las donaciones para la investigación son vitales para desarrollar tratamientos más efectivos y con menos secuelas. Gracias a iniciativas como la venta de pulseras, se han recaudado más de cinco millones de euros para la investigación, ofreciendo nuevas esperanzas a las familias afectadas.

Investigar para salvar vidas. Es la clave para el tratamiento del cáncer infantil. Para una enfermedad que le diagnosticaron a Félix, hijo de Nieves, en 2013. Fue un osteosarcoma el que, tras un año de tratamiento, volvió en forma de metástasis pulmonar. "Recuerdo mucho miedo, mucha incertidumbre y muchas preguntas. Mucho por qué le ha pasado a él", relata Nieves.

Porque era un niño sano. Porque, a diferencia de muchos tumores en adultos, el cáncer infantil no está ligado a los hábitos. "Es lo que llamamos cáncer de desarrollo. Cánceres que están asociados directamente al proceso de desarrollo, al proceso de maduración", cuenta Andrés Morales, director asistencial del Pediatric Cancer Center de Barcelona.

Y es que los tratamientos que funcionan en adultos no necesariamente funcionan para los más pequeños. "Las vías biológicas, la célula de origen, el cómo estos tumores empiezan y se mantienen y se diseminan, son mecanismos totalmente opuestos", dice Morales.

Hoy en día, ocho de cada diez niños con cáncer pueden curarse. Sin embargo, queda todavía ese 20% para el que no existe un tratamiento curativo.

"Las donaciones para la investigación del cáncer infantil se traducen en esperanza en nuevos tratamientos, que son más efectivos y que dejan menos secuelas", explica Gloria García, responsable de captación de fondos del Hospital San Joan de Deu.

Y s que incluso cuando se logra curar, sigue habiendo posibles secuelas de los tratamientos. "Se trata de curar, de curar más y de curar mejor", expone García.

Para eso está la investigación. La que necesita años y que cuenta con la ayuda de las familias que portan pulseras hechas por niños ingresados en oncología. "Hemos conseguido recaudar más de cinco millones para investigar el cáncer infantil", afirma Nieves, madre de Félix.

"Ahora, el niño que ingresa en el hospital tendrá otras posibilidades que nosotros no tuvimos. Eso para mí da sentido a todo", concluye.

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