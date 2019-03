El transexual al que se le niega ser padrino de su sobrino decide apostatar

SEÑALA QUE LA IGLESIA CATÓLICA HA DEMOSTRADO QUE NO LE QUIERE

El transexual de San Fernando, Cádiz, Alex Salinas, al que el obispo de Cádiz y Ceuta ha negado de nuevo que pueda ser el padrino en el bautizo de su sobrino, ha decidido apostatar porque según él, "la Iglesia católica ha demostrado que no me quiere". A su vez, su hermana también ha decidido no seguir adelante con el bautizo del niño y educarle "en la fe cristina" pero al margen de la Iglesia Católica. El implicado ha declarado que se siente "muy enfadado" con esta postura y con las declaraciones del obispo en un comunicado en el que expone que "resulta evidente" que un transexual "no posee el requisito de llevar una vida conforme a la fe y al cargo de padrino".