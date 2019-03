El obispado de Cádiz alega que el estilo de vida de un transexual es "incongruente con la fe" para impedirle ser padrino

LAS ASOCIACIONES DE TRANSEXUALES HABLAN DE HUMILLACIÓN

Alex no podrá ser padrino en el bautizo de su sobrino porque es transexual. En contra de lo que predica el papa Francisco, el obispado de Cádiz se lo ha prohibido alegando que no lleva una vida congruente con la fe. Para la iglesia, él es una mujer porque nació así, y por tanto no le permiten ser padrino.