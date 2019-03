El obispo de Cádiz rectifica y Álex, el joven transexual, será padrino del bautizo de su sobrino

Álex podrá ser padrino de su sobrino

Álex recibe la autorización del obispado de Cádiz y le permite ser el padrino de su sobrino. El obispado ha dicho que "se habían equivocado en su decisión" y que finalmente le permiten tener como ahijado al hijo de su hermana. "El obispo me ha dicho que ser transexual no es nada malo y que no llevamos una vida incongruente con la fe", explica Álex.