Plantillas insuficientes y sobrecarga de trabajo: así son las condiciones laborales de los controladores de Adif

Los detalles Desde que se liberalizó la alta velocidad, el número de trenes circulando ha aumentado un 42% hasta 2024. Mientras, la plantilla de Adif solo ha aumentado un 11%.

Los controladores ferroviarios expresan su descontento tras las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien atribuyó el accidente de tren en Urda, Toledo, a un "fallo humano". Según los controladores, el problema radica en la falta de personal y recursos, una situación que han denunciado durante meses. En laSexta, hemos investigado las condiciones laborales en el Centro de Regulación y Control, donde el estrés y la sobrecarga son comunes. Laura Higuera, del CRC, critica que una sola persona gestione el servicio durante largas horas. Pedro Poves, portavoz del CSIF, señala que la plantilla es insuficiente y que la liberalización del AVE ha incrementado el tráfico sin un aumento proporcional de personal. Además, la alta rotación y la falta de experiencia agravan la situación. Jesús Contreras, de la Asociación de Ingenieros de Caminos, denuncia que el operador a cargo estaba solo cuando deberían haber estado presentes más profesionales, una sobrecarga que el ministerio no ha abordado.

Los controladores muestran su enfado por la acusación del ministro de Transportes, Óscar Puente, que desde un primer momento ha calificado como "fallo humano" lo ocurrido en el accidente de tren en Urda, Toledo.

Ellos creen que el problema viene de largo, y es que llevan meses denunciando falta de personal y de recursos. De hecho, aseguran que, si esto no ha pasado antes, es precisamente porque los controladores han trabajado con profesionalidad.

En laSexta, hemos querido saber cómo se trabaja en ese centro de control, en esa especie de cerebro que maneja el tráfico de los trenes. Estrés, falta de personal y sobrecarga de trabajo, es lo que denuncian que sufren.

"Es una sola persona la que, en condiciones normales, tiene que hacerse cargo del servicio durante ocho horas y muchísimas veces sin poderse levantar de la silla. Únicamente tenemos un refuerzo para todo el turno", critica Laura Higuera, mando intermedio del Centro de Regulación y Control (CRC).

Estas son algunas de las condiciones en las que trabajan los controladores sobre los que Puente trata de depurar responsabilidades. "Es una pantilla insuficiente y eso deriva a que tienen un gran nivel de estrés, una responsabilidad tremenda, el AVE funciona como los aviones", explica Pedro Poves, portavoz del CSIF.

Más trenes por las vías y misma cantidad de personal. Desde que se liberalizó la alta velocidad, el número de trenes circulando ha aumentado un 42% hasta 2024. Hoy en día, se mueven 100.000 trenes al año, hace seis años menos de la mitad.

Mientras, la plantilla de Adif solo ha aumentado un 11%. Los sindicatos calculan que, únicamente en Madrid, faltarían unos 18 controladores.

A lo que suma otra tangente. "Hay una gran rotación. El primero que llega es un puesto que nadie quiere y en el momento que consigue la antigüedad en la que puede concursar a un puesto más tranquilo, se va", señala el portavoz del CSIF.

Un puesto de responsabilidad mal remunerado que los trabajadores de mayor antigüedad no quieren y que acaban ocupados "por gente de menor experiencia".

Denuncian, además, el caso concreto del operador a cargo de estos trenes. "Estaba solo manejando 20 trenes de alta velocidad, cuando deberían haber estado él, un auxiliar, un técnico y un supervisor", destaca Jesús Contreras, vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos. Una sobrecarga de trabajo que no habría sido atendida por el Ministerio de Transportes.

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